Расшифровка видеосообщений появится в Telegram

В бета-версии Telegram обнаружилась возможность расшифровать видеосообщение. По нажатию одной кнопки система автоматически распознает речь в ролике и предоставляет ее в виде текста.

Готовый текст появляется под роликом в виде «пузыря» сообщения, отмечает обнаруживший нововведение канал Beta Info. Функция удобна, когда нет возможности прослушать ролик, однако пока не совсем понятно как будет выполнена привязка расшифровки ко времени.

Перевод голоса с видео в текстовый формат пока не работает надлежащим образом, что не дает возможности нормально ее протестировать. Возможно, это связано с ограничениями на стороне сервера или неготовностью функции.

Как и в случае с голосовыми сообщениями, опция текстовой расшифровки видеосообщений доступна только пользователям с подпиской Telegram Premium.