Тысячи людей пришли проводить мобилизованных в Горно-Алтайске

Тысячи человек пришли на Парк Победы в Горно-Алтайске, чтобы проводить в путь мобилизованных для участия в специальной военной операции, сообщили власти региона.

Первая отправка бойцов состоялась здесь накануне вечером. Точное число мобилизованных не называется.

«Желаю вам служить достойно, профессионально, выполнить все поставленные задачи и обязательно вернуться домой, на Родину. Помните, что дома вас ждут. Можете быть твердо уверены, что вашим семьям будет оказана вся необходимая помощь. С Богом и скорейшего вам возвращения!» – сказал Хорохордин.

В своем телеграм-канале он написал, что в воскресенье из региона отправят еще одну группу мобилизованных.

Местные жители сообщают, что Парк Победы, откуда бойцов провожали к месту сбора пополнения, был переполнен людьми – не только родственниками и друзьями мобилизованных, но и другими жителями, которые пришли выразить поддержку и поблагодарить земляков.

Ранее власти республики сообщали, что мобилизация в субъекте проходит по плану, отправки бойцов должны были начаться после получения регионом соответствующих распоряжений.