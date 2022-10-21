Google заменит SMS новым стандартом

Google обновил приложение Messages («Сообщения»), используемое для обмена SMS и ведет работу над внедрением нового стандарта текстового общения. Например, теперь пользователи Android могут увидеть реакции и смайлики, отправленные владельцами iOS.

Google продолжает интегрировать RCS в свои приложения. Это новый стандарт, призванный на замену классическому SMS. Он позволяет не только расширить взаимодействие со смайликами, но и добавить новые функции прямо в переписку без дополнительных программ.

Например, можно интегрировать в сообщение напоминание — оно автоматически запишется в календарь на смартфоне. Если отправить текст «Вы можете сейчас говорить?», то к нему будет прикреплена кнопка вызова для удобного звонка.

Еще одним полезным нововведением станет возможность просмотра вложений прямо в клиенте для обмена сообщениями. Это касается и роликов YouTube — плеер интегрируется в приложение и позволяет удобно просматривать контент.

RCS (Rich Communication Services) — онлайн-протокол, который был выбран ассоциацией GSM для замены стандарта SMS. Подобная инициатива появилась в 2008 году.