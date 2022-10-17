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Apple превратит iPad в мозг умного дома

Источник:
Sibnet.ru
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веб-серфинг на iPad
Фото: © Taras Shypka / Unsplash License

Apple работает над созданием док-станции для iPad. Это позволит сделать из планшета хаб для умного дома, способный управлять всеми датчиками и устройствами в системе.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман написал, что по его данным док-станция будет не только подставкой с зарядкой, но и получит динамик. Это позволит превратить iPad в умную колонку с большим сенсорным дисплеем, что добавит планшету функции аналогичные Echo Show — «цифровому сердцу» умного дома Amazon.

Согласно инсайдам Гурмана, Apple уже изготовила несколько прототипов и финальную версию док-станции можно ожидать уже в 2023 году. Это будет один из флагманских продуктов в линейке умного дома, позволяющий конкурировать с Amazon.

Amazon Echo Show — контроллер умного дома от Amazon, выполненный в формате 15-дюймового планшета. Его можно закрепить на стене или установить на специальной стойке. Фактически это умная колонка с экраном — в дисплей встроены все элементы управления подключенными устройствами и голосовой помощник Alexa.

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