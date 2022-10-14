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Человек и компьютер

Windows дополнили сервисами Apple

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft разрешила работу сервисов Apple TV, Apple Music и iCloud на игровых приставках Xbox и компьютерах с операционной системой Windows 11, сообщается в официальном блоге компании.

Так, уже в ноябре этого года пользователи Windows 11 получат доступ к фото и видео из iCloud через встроенное приложение «Фото» в операционной системе, отмечается в сообщении.

В начале 2023 года на Windows 11 появится возможность устанавливать два других сервиса Apple — музыкальный Apple Music и стриминговый для фильмов и сериалов Apple TV.

При этом предварительные версии этих приложений появятся в Microsoft Store уже в конце этого года.

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