Windows дополнили сервисами Apple

Microsoft разрешила работу сервисов Apple TV, Apple Music и iCloud на игровых приставках Xbox и компьютерах с операционной системой Windows 11, сообщается в официальном блоге компании.

Так, уже в ноябре этого года пользователи Windows 11 получат доступ к фото и видео из iCloud через встроенное приложение «Фото» в операционной системе, отмечается в сообщении.

В начале 2023 года на Windows 11 появится возможность устанавливать два других сервиса Apple — музыкальный Apple Music и стриминговый для фильмов и сериалов Apple TV.

При этом предварительные версии этих приложений появятся в Microsoft Store уже в конце этого года.