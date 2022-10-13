«Скорая» в Новосибирске отказалась везти травмированного хоккеиста

Скорая помощь, дежурившая на мачте между «Толпаром» и «Сибирскими снайперами» в Новосибирске, отказалась везти в больницу травмированного хоккеиста, сообщается на сайте уфимцев.
«Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты», — прокомментировал старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.
Он добавил, что с таким отношением команда сталкивается впервые, и призвал лигу обратить на это внимание.
«Толпар» по буллитам (5:6) проиграл «Сибирским снайперам» в гостях в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.
Табатадзе 17 лет, в 11 матчах сезона он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.
«Толпар» — молодежная команда «Салавата Юлаева», «Сибирские снайперы» — молодежная команда «Сибири».
MuCbEА толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...
pepelmetalВидимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину
pepelmetalЗато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?
pepelmetalИ не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?