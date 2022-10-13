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«Скорая» в Новосибирске отказалась везти травмированного хоккеиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Салават Юлаев»

Скорая помощь, дежурившая на мачте между «Толпаром» и «Сибирскими снайперами» в Новосибирске, отказалась везти в больницу травмированного хоккеиста, сообщается на сайте уфимцев.

«Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты», — прокомментировал старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

Он добавил, что с таким отношением команда сталкивается впервые, и призвал лигу обратить на это внимание.

«Толпар» по буллитам (5:6) проиграл «Сибирским снайперам» в гостях в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.

Табатадзе 17 лет, в 11 матчах сезона он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

«Толпар» — молодежная команда «Салавата Юлаева», «Сибирские снайперы» — молодежная команда «Сибири».

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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pepelmetal

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