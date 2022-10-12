Google начнет принимать криптовалюту

Google планирует внедрить поддержку криптовалют в начале 2023 года. Пользователи смогут оплачивать подписки и облачные сервисы с помощью цифровой валюты.

На конференции Google Cloud Next было объявлено о начале партнерства между Google и биржей по обмену криптовалюты Coinbase, сообщает CNBC. Изначально платежи цифровыми деньгами предполагается принимать от нескольких клиентов Web3.

Биржа Coinbase Commerce поддерживает 10 криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum и Litecoin. По словам вице-президента Google Амита Завери, со временем Google позволит гораздо большему количеству клиентов совершать платежи с помощью криптовалюты.

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Google намерен развиваться в области блокчейна, внедрить нефинансовые NFT токены и создать команды для разработки специализированных приложений.