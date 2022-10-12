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Google начнет принимать криптовалюту

Источник:
Sibnet.ru
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Офис Google в Цюрихе
Фото: © Alex Dudar / Unsplash License

Google планирует внедрить поддержку криптовалют в начале 2023 года. Пользователи смогут оплачивать подписки и облачные сервисы с помощью цифровой валюты.

На конференции Google Cloud Next было объявлено о начале партнерства между Google и биржей по обмену криптовалюты Coinbase, сообщает CNBC. Изначально платежи цифровыми деньгами предполагается принимать от нескольких клиентов Web3.

Биржа Coinbase Commerce поддерживает 10 криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum и Litecoin. По словам вице-президента Google Амита Завери, со временем Google позволит гораздо большему количеству клиентов совершать платежи с помощью криптовалюты.

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Google намерен развиваться в области блокчейна, внедрить нефинансовые NFT токены и создать команды для разработки специализированных приложений.

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Топ комментариев

MuCbE

А толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...

pepelmetal

Видимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину

pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?