Сложность майнинга биткоина побила рекорд

Сложность майнинга биткоина 10 октября выросла на 13,55%, это самое большое увеличение с мая 2021 года.

Сложность сети определяет необходимый объем вычислительных мощностей для нахождения нового блока в блокчейне биткоина. Усложнение требуется, чтобы поддерживать время нахождения блока на одном уровне.

Параметр меняется каждые 2016 блоков, на нахождение которых уходит примерно две недели. Сейчас сложность составляет 35,61 Т, что является рекордом. При этом общая вычислительная мощность работающего оборудования составила 259,52 EH/s.

В настоящее время биткоин торгуется около отметки в 19,3 тысячу долларов. Эксперты отмечают, что доходность майнинга криптовалюты №1 приблизилась к нулевым отметкам, так как себестоимость выработки цифровой монеты с учетом всех затрат составляет 15-17 тысяч долларов.