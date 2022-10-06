Новосибирские приюты испугались наплыва животных от мобилизованных

Управление ветеринарии Новосибирской области опубликовало список приютов, куда мобилизованные могли бы отдать питомцев, но зоозащитники испугались наплыва животных, которых будут отдавать под этим поводом, поэтому теперь ведомство будет решать проблему в индивидуальном порядке, сообщил Sibnet.ru глава пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Власти в четверг сообщили о возможности обратиться в один из приютов для животных, которые действуют в регионе. Это можно сделать в случае, если мобилизованному не с кем оставить питомца. На сайте был опубликован список приютов, но затем он исчез.

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«(Зоозащитники) боятся, что валом пойдут люди не мобилизованные, а просто сдавать животных. Мы их успокаивали, потому что даже мобилизованные вряд ли подойдут отдавать своих собак и кошек, у них ест родственники, на которых смогут оставить», — сказал Шмидт.

Он отметил, что из-за того, зоозащитникам не понравилось, что их без спроса включили в список, теперь Управление ветеринарии будет решать вопрос в индивидуальном порядке. Мобилизованный может позвонить на телефон приемной Управления (8-383-20-20-840), там ему подберут приют, куда можно будет отдать питомца.

Шмидт добавил, что пока не было ни одного обращения мобилизованных, что им нужно пристроить собаку или кошку.