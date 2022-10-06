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Новосибирские приюты испугались наплыва животных от мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Управление ветеринарии Новосибирской области опубликовало список приютов, куда мобилизованные могли бы отдать питомцев, но зоозащитники испугались наплыва животных, которых будут отдавать под этим поводом, поэтому теперь ведомство будет решать проблему в индивидуальном порядке, сообщил Sibnet.ru глава пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Власти в четверг сообщили о возможности обратиться в один из приютов для животных, которые действуют в регионе. Это можно сделать в случае, если мобилизованному не с кем оставить питомца. На сайте был опубликован список приютов, но затем он исчез.

Фото: © скриншот vet.nso.ru/

«(Зоозащитники) боятся, что валом пойдут люди не мобилизованные, а просто сдавать животных. Мы их успокаивали, потому что даже мобилизованные вряд ли подойдут отдавать своих собак и кошек, у них ест родственники, на которых смогут оставить», — сказал Шмидт.

Он отметил, что из-за того, зоозащитникам не понравилось, что их без спроса включили в список, теперь Управление ветеринарии будет решать вопрос в индивидуальном порядке. Мобилизованный может позвонить на телефон приемной Управления (8-383-20-20-840), там ему подберут приют, куда можно будет отдать питомца.

Шмидт добавил, что пока не было ни одного обращения мобилизованных, что им нужно пристроить собаку или кошку.

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Жизнь #Звери #Армия #Новосибирск
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