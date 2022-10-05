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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованных направят в зону СВО вместе с опытными бойцами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие, призванные в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции вместе с уже задействованными в СВО подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», — сказал Шойгу.

Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», — приказал министр обороны.

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