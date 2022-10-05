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Наушники AirPods 2 потребовали замену батареи из‑за ошибки

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи AirPods 2 массово пожаловались на ошибку ПО требующую заменить батарею. При этом наушники не подразумевают замену аккумулятора.

Пользователи Reddit пожаловались на то, что приложение «Локатор» рассылает ошибочные уведомления о критической необходимости скорой замены батарей в обоих наушниках AirPods Pro 2 и футляре. 

Аналогичные оповещения приходят при необходимости заменить батарейку в трекере AirTag, но в данном случае они сбивают пользователя с толку, так как устройства определяются как «левый», «правый» и «кейс». При этом сами наушники AirPods Pro 2 не предполагают замены аккумулятора.

Портал MacRumors считает, что ошибка возникает в сервисах передачи уровня заряда батареи наушников и кейса в режиме реального времени. В AirPods Pro 2 она интегрирована в приложение «Локатор».

Фото: © MacRumors

Apple официально не прокомментировала ошибку. Вероятно, она будет исправлена в ближайших обновлениях iOS.

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