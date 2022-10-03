Американский эксперт рассказал о цели обращения Путина к Западу

Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с западным миропорядком, считает обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

Выступление российского президента стало логическим продолжением его идей, изложенных в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — приводит РИА Новости мнение Эпископоса.

По его словам, речь «следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в ней упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама».

В пятницу, 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Во время выступления президент Владимир Путин заявил, что мир вступил в период фундаментальных трансформаций, а слом западной гегемонии необратим.