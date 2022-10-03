НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Американский эксперт рассказал о цели обращения Путина к Западу

Источник:
РИА Новости
832 2
Фото: © пресс-служба президента России

Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии в состав России новых территорий свидетельствует о стремлении Москвы покончить с западным миропорядком, считает обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

Выступление российского президента стало логическим продолжением его идей, изложенных в знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — приводит РИА Новости мнение Эпископоса.

По его словам, речь «следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в ней упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама».

В пятницу, 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Во время выступления президент Владимир Путин заявил, что мир вступил в период фундаментальных трансформаций, а слом западной гегемонии необратим.

Еще по теме
Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией
Папа Римский призвал к миру Путина и Зеленского
Дума в понедельник рассмотрит включение новых регионов в Россию
Азовское море стало внутренним морем России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Как йодид калия спасает от радиации. СПРАВКА
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Обсуждение (2)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

ponhik78

С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...