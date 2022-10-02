Попова сообщила о резком снижении заболеваемости ковидом

Заболеваемость ковидом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, достаточно интенсивно снижается в России вторую неделю подряд, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы — после 7-10 сентября, как, собственно, мы и ожидали», — сказала ТАСС Попова.

По ее словам, каждый год 1 сентября собираются коллективы - производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций.

«И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — отметила она.

Попова выразила надежду, что, если SARS-CoV-2 не получит новых мутаций и вариантов, он и дальше продолжит вести себя как сезонные респираторные вирусы.