Законопроект об отсрочке для многодетных отцов внесен в Госдуму

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в законопроект, предлагающий расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации.

Так, предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, приводит ТАСС текст документа.

«Новые люди» также предложить дать отсрочку от частичной мобилизации гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет.

Отсрочку предлагается предоставить и гражданам, являющимся единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, а также тем, кто является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

Также отсрочку предлагается дать сыновьям и родным братьям военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы.