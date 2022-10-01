НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Законопроект об отсрочке для многодетных отцов внесен в Госдуму

Источник:
ТАСС
264 2
Фото: © пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в законопроект, предлагающий расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации.

Так, предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, приводит ТАСС текст документа.

«Новые люди» также предложить дать отсрочку от частичной мобилизации гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет.

Отсрочку предлагается предоставить и гражданам, являющимся единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, а также тем, кто является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

Также отсрочку предлагается дать сыновьям и родным братьям военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы.

Еще по теме
Кремль объяснил перенос осеннего призыва на ноябрь
Новосибирский военком объяснил заполненные мобилизованными ДК
Глава Дагестана матом раскритиковал методы мобилизации
Тува и Бурятия выполнили план по мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Плюсы и минусы: зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
Очередь на границе России и Грузии сняли из космоса. ФОТО
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Вот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего