Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял древние шаровые скопления звезд

Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображения ранних галактик с самыми древними в истории Вселенной шаровые скопления звезд, сообщила научный сотрудник университета Торонто (Канада) Ламия Мовла.

«Телескоп "Джеймс Уэбб" был создан для изучения первых звезд и галактик мироздания. Те открытия, которые мы совершили при изучении первых снимков, полученных в рамках глубокого обзора JWST, уже позволили нам по-новому взглянуть на то, как протекали самые первые фазы процесса звездообразования во Вселенной», — приводит ТАСС слова ученой.

Исследователи наблюдали за скоплением галактик SMACS J0723.3-7327, которое расположено в созвездии Летучей Рыбы на расстоянии в 4,2 миллиарда световых лет от Земли. Внутри него присутствуют древние галактики, в которых протекают процессы формирования новых звезд.

Астрономы обнаружили, что притяжение этого скопления галактик увеличило примерно в 100 раз еще более древний и далекий объект, получивший имя Sparkler. Он представляет собой одну из первых галактик Вселенной, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась всего через четыре миллиарда лет после Большого Взрыва.

Феномен гравитационного линзирования и мощная оптика «Джеймса Уэбба» впервые позволили ученым изучить структуру шаровых скоплений звезд внутри столь далекой галактики. Эти объекты особенно интересны тем, что внутри них скрываются самые древние и долгоживущие звезды, возникшие в первые эпохи существования Вселенной.