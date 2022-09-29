Президент Владимир Путин в пятницу, 30 сентября примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат. «Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», — добавил Песков.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы, граждане высказались за вхождение субъектов в состав России.

По российскому законодательству, со всеми четырьмя регионами будут заключены международные договоры, которые президент России передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.