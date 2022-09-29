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Россия распродаст долги других стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Российское правительство получит право переуступать долги иностранных государств или юридических лиц перед Россией неподсанкционным структурам, которые работают в странах-должниках, говорится в материалах к проекту бюджета страны.

Последний раз данные о задолженности перед Россией иностранных государств или юридических был опубликована в марте 2022 года. Тогда ожидалось, что в бюджет 2022 года от иностранных заемщиков поступит 138,5 миллиарда рублей.

«В целом такая практика существует, это очень похоже на продажу долга при отношениях в сугубо коммерческой сфере. Когда между компаниями существует долг того или иного субъекта, выраженный, как правило, в долговых ценных бумагах, его можно переуступить третьему лицу и получить за него деньги», — сказал в интервью радиоSputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По его словам, конечно, это будет не полная сумма долга, она будет продана с дисконтом, который зависит от целого ряда факторов. «Такая практика существует и на уровне национальном, и на уровне международном. Если слишком долго ждать возвращения долга или есть сомнения в платежеспособности должника, лучше его продать», — отметил он.

Подобные сделки – хороший способ пополнения бюджета страны в условиях ограничений межгосударственных расчетов в долларах и евро из-за санкций, добавил Григорьев.

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ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.