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Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Студенты всех вузов, аспиранты и люди с учеными степенями будут освобождены от частичной мобилизации, соответствующие документы опубликуют в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

По его словам, интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, «была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной».

Так, Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России обратилась с просьбой восстановить права студентов негосударственных вузов, которые могли получить повестку.

«Все студенты, аккредитованных государством вузов равны в своих правах. Кроме того, нельзя не учитывать огромное значение укрепления научно-технологического потенциала страны для решения как военно-политических, так и социально-экономических задач», — подчеркнул Кабышев.

Тема: Военная мобилизация
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Жизнь #Образование #Армия
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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

saxat

Колпак с колокольчиками ба сначала снять попытался, отказыватель.

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.