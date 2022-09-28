Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации

Студенты всех вузов, аспиранты и люди с учеными степенями будут освобождены от частичной мобилизации, соответствующие документы опубликуют в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

По его словам, интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, «была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной».

Так, Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России обратилась с просьбой восстановить права студентов негосударственных вузов, которые могли получить повестку.

«Все студенты, аккредитованных государством вузов равны в своих правах. Кроме того, нельзя не учитывать огромное значение укрепления научно-технологического потенциала страны для решения как военно-политических, так и социально-экономических задач», — подчеркнул Кабышев.