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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военком объяснил мобилизацию людей без боевого опыта

Источник:
Sibnet.ru
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Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, для чего могут мобилизировать не служивших в армии мужчин, чаще всего это связано нехваткой определенных военно-учетных специальностей.

Военком сказал, что гражданин, не служивший в вооруженных силах и имеющий категорию «Ограничено годен к военной службе», по закону подлежит призыву по мобилизации.

«Основной критерий — это востребованность его военно-учетной специальности. В первую очередь будут рассматриваться граждане первой категории, но при необходимости дело может дойти до людей, не служивших и имеющих какие-то ограничения, которые в период мобилизации позволяют ему служить», — сказал в эфире «ОТС» Кудрявцев.

Военком подчеркнул, что если надо набрать, например, 20 механиков-водителей танка, а в категории отслуживших столько нет, то начинают призывать и другие категории. он также заметил, что все ответы на вопросы содержатся на портале «Объясняем.рф».

Там говорится, что пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд.

Военком также отметил, что когда мужчине приходит повестка, то сначала в мобилизационным пункте проводится медосмотр. Если есть жалобы на здоровье и меддокументы, то тогда назначается медкомиссия и определяется категория годности.

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Оборона #Армия #Новосибирск
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