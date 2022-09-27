Кредитные каникулы ввели для мобилизованных

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва, смогут оформить кредитные каникулы, соответствующий законопроект принят в первом чтении Госдумой.

Гражданин сможет приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей.

Также это право будет распространено на лиц, находящихся у них на иждивении. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.

Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.

Кроме этого, законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или травмы военнослужащего. То же касается лиц, находящихся на иждивении.