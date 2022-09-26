Блогеры сравнили мобилизованных с 1% картошки фри

Провластные блогеры запустили хештег #безпаники, его они ставили под постами, где сравнивали количество мобилизованных в России с 1% картошки фри или пачки мармелада. Эта акция вызвала бурную негативную реакцию в Сети.

«Вы могли бы наесться одной палочкой фри из целой пачки картошки? Ведь палочка — 1% от всей большой картофельной порции. И этот 1% так ничтожно мал… Подпадают под мобилизацию не все. А только 1% резервистов», — написала блогер Анна Белозерова.

Вместе с ней еще несколько блогеров отметились похожими сравнениями. Они писали о 1% мармеладок в пачке, кирпича в здании и так далее. Многие аккаунты этих блогеров уже не найти, но скрины их постов остались.

В интернете этот флешмоб вызвал резкую критику. Также многие начали саркастически шутить над блогерами, показывая, что 1% в разных случаях это важно. Например, если речь идет о потери 1% тела, например, глаза. Также появились и другие резкие высказывания.

«Это 1% презервативов, который должны были использовать родители блогеров, которые сравнили людей с картошкой», — написала пользователь Рина Рамзаева в соцсетях.