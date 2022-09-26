НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блогеры сравнили мобилизованных с 1% картошки фри

Источник:
Sibnet.ru
638 4

Провластные блогеры запустили хештег #безпаники, его они ставили под постами, где сравнивали количество мобилизованных в России с 1% картошки фри или пачки мармелада. Эта акция вызвала бурную негативную реакцию в Сети.

«Вы могли бы наесться одной палочкой фри из целой пачки картошки? Ведь палочка — 1% от всей большой картофельной порции. И этот 1% так ничтожно мал… Подпадают под мобилизацию не все. А только 1% резервистов», — написала блогер Анна Белозерова. 

Вместе с ней еще несколько блогеров отметились похожими сравнениями. Они писали о 1% мармеладок в пачке, кирпича в здании и так далее. Многие аккаунты этих блогеров уже не найти, но скрины их постов остались.

В интернете этот флешмоб вызвал резкую критику. Также многие начали саркастически шутить над блогерами, показывая, что 1% в разных случаях это важно. Например, если речь идет о потери 1% тела, например, глаза. Также появились и другие резкие высказывания.

«Это 1% презервативов, который должны были использовать родители блогеров, которые сравнили людей с картошкой», — написала пользователь Рина Рамзаева в соцсетях.

Тема: Военная мобилизация
Женщины в Бурятии сшили обереги для мобилизованных
Массовые акции против мобилизации прошли в Якутии и Дагестане. ВИДЕО
СМИ сообщили о стрельбе в военкомате Иркутской области
Сроки службы мобилизованных оказались неопределенными
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Из офиса в военкомат: как вручают повестки о мобилизации
Обсуждение (4)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

shatlnk

анекдот в тему:мариуполь, донецк, луганск.....сидят мирные жители в подвале, от лиха прячутся. и тут,...