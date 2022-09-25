НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении конфликта

Источник:
ТАСС
578 0
Фото: Steve Evans from Citizen of the World / CC BY 2.0

Представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении вооруженного конфликта на общем участке границы, заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизиии Камчыбек Ташиев.

«С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликта», — цитирует РИА Новости Ташиева. По его словам, он рассчитывает, что стороны будут строго выполнять указанные в нем условия. С таджикской стороны документ подписал глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

«С сегодняшнего дня наступает мир, жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться», — отметил глава ГКНБ. При этом заверив, что со стороны киргизских властей будет организована доставка беженцев в их населенные пункты.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции».

В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. 17 сентября погранслужба Киргизии сообщила об обстреле Ошской области. Киргизские власти эвакуировали из приграничных сел около 140 тысяч граждан.

Еще по теме
Лавров ответил на слова Вучича о риске начала третьей мировой
Лавров назвал антироссийские настроения на Западе расизмом
Глава Совета ЕС пообещал визы уклоняющимся от мобилизации
Макрон не смог рационально объяснить действия Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (0)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
49
Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука
42
Жители России ринулись в Казахстан
29
Песков опроверг информацию о мобилизации миллиона человек
23
Макрон не смог рационально объяснить действия Путина