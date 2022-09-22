Мемы про мобилизацию разошлись по Сети

Пользователи Сети грустно иронизируют над частичной мобилизацией, которую объявили в России 21 сентября. Основной идеей мемов стала попытка избежать призыва.

После объявления частичной мобилизации у людей возникло множество вопросов, в частности — кто попадет в число 300 тысяч призывников.

В Сети начали шутить о том, что мужчины призывного возраста всеми способами будут стремиться избежать мобилизации, вплоть до готовности изменить пол.

Мо многих мемах задан грустный тон. Например, что ждать ничего хорошего жителям России уже не стоит, а долгосрочные планы не имеют места в современных реалиях.

По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Это около 1,1% всех резервистов России.

Объявление частичной мобилизации породило много слухов. Например, сообщалось, что повестки будут приходить через Госуслуги, поэтому в работе сайта произошел сбой. Минцифры опровергло эту информацию.