Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги»

Повестки в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги», сообщило Минцифры.
«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — говорится в официальном телеграм-канале ведомство.
Минцифры подчеркнуло, что для этого отсутствует необходимая законодательная база. По действующему закону, повестку сотрудники военкомата должны вручить призывнику лично в руки, под роспись.
В Сети ранее появились сообщения, что россияне стали получать повестки через портал «Госуслуг». Вскоре после этого в его работе произошел сбой. Сейчас при попытке открыть приложение появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.
Pahan1995Ну что, диванные анаЛитики, эксперты и потреоты, настал ваш час! Теперь у вас есть отличная возможность...
scrubs2009Ничего хорошего в этом нет, так и до самых простых дойдет инвалидов и больных в запасе, дело времени,...
pwacheslavНе зря они недавно в Уголовном Кодексе сделали изменения. Если сопоставить логически все действия которые...
Killer1974Надеюсь, на чиновников любого ранга, это тоже распространяется?