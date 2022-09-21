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Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Повестки в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги», сообщило Минцифры.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — говорится в официальном телеграм-канале ведомство.

Минцифры подчеркнуло, что для этого отсутствует необходимая законодательная база. По действующему закону, повестку сотрудники военкомата должны вручить призывнику лично в руки, под роспись.

В Сети ранее появились сообщения, что россияне стали получать повестки через портал «Госуслуг». Вскоре после этого в его работе произошел сбой. Сейчас при попытке открыть приложение появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.

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