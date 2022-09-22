Запад расценил мобилизацию как «акт отчаяния» Путина

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, а в обращении к нации обвинил Запад в «ядерном шантаже». Мировые лидеры ответили заявлениями о новых санкциях, а также увидели «отчаяние» и «панику» России. Китай в очередной раз призвал стороны к диалогу.

«Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал Путин.

Он добавил, что «те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

О «ядерном шантаже»

Президент США Джо Байден: «Путин утверждает, что он был вынужден действовать, так как России угрожали. Но никто не угрожал России. И никто кроме России не искал конфликта».

По его мнению, цель войны — «просто отнять у Украины право на существование как государства. И как народа».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Угрозы ядерным оружием неприемлемы и представляют реальную опасность для всех. Международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить подобные действия. Мир во всем мире под угрозой».

О «панике» Путина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте: «Мобилизация, призыв к референдумам на Донбассе — все это признак паники. Его (президента РФ) риторика о ядерном оружии — это то, что мы уже слышали много раз. Это все часть риторики, которую мы знаем. Это оставляет нас достаточно сибирски холодными, если говорить русскими терминами».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: «Объявление Путина о частичной мобилизации — это акт отчаяния. Путин с самого начала недооценил ситуацию, в том числе волю к сопротивлению Украины и решимость, проявленную ее друзьями».

Американский посол в Киеве Бриджит Бринк: «Фальшивые референдумы и мобилизация — признаки слабости, провала России».

О поддержке Украины и санкциях

Боррель: «Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами. <…> Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется».

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс: «Украинцы защищают не просто свою страну, они защищают наши ценности и безопасность всего мира. Вот почему мы должны действовать. Вот почему Великобритания будет тратить 3% ВВП на оборону к 2030 году, сохраняя позиции ведущего игрока в области безопасности в Европе».

О переговорах

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: «Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Чем дольше затягивается война, тем сложнее достичь ясного и приемлемого решения. Но дипломатия и диалог по-прежнему являются единственным выходом из сложившейся ситуации».