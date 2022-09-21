Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о присоединении к России. Президент России Владимир Путин поддержал это стремление.

Общественные палаты ЛНР и ДНР в понедельник обратились к главам республик с предложением «незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России». Днем позже такие же обращения получили главы пророссийских администраций Херсонской и Запорожской областей.

Почти синхронно все четыре региона объявили о проведении референдумов в срок с 23 по 27 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин попросил Путина при положительном исходе голосования максимально быстро рассмотреть его итоги.

«Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — обратился к Путину Пушилин.

«То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», – прокомментировал ситуацию в ходе обращения к российскому народу Путин.

Как пройдет голосование

По соображениям безопасности, во всех регионах из пяти дней голосования четыре будет проходить вне избирательных участков — по месту жительства или в общественных местах. Так, в Запорожской области члены избирательной комиссии вместе с полицейскими проведут поадресный обход.

И только один день — 27 сентября — пройдет в обычном режиме, когда люди смогут отдать свой голос на избирательном участке. Это день в регионах объявлен выходным.

Электронного голосования не будет. По словам Пушилина, у властей не было ни времени, ни технической возможности его организовать.

Вопросы для референдумов:

ДНР: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

ЛНР: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

Херсонская область: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»

Запорожье: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»

«Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», — сказал Путин.

Реакция

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал референдумы «фиктивными». По его словам, они «не имеют легитимности». «Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — пригрозил генсек НАТО.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов. Польский президент Анджей Дуда заявил, что голосование на этих территориях «ничего не стоит»

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«Я бы сказал, что мнение Дуды и прочих европейских болтунов по вопросу референдумов ничего не стоит. Вот это точно», — прокомментировал эти слова глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил позицию России: именно жители соответствующих территорий должны определять свое будущее. Нынешняя ситуация, по мнению главы МИД, подтверждает, что люди в Донбассе хотят быть хозяевами своей судьбы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе «необходимо проводить» и что они имеют огромное значение для восстановления исторической справедливости. После принятия ДНР и ЛНР в состав России геополитическая трансформация в мире, по его словам, станет необратимой.