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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кому достанутся Херсон и Запорожье: еще не Россия, уже не Украина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской области на юге Украины. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации, представители которых объявили о планах войти в состав России. Что известно про возможные будущие российские субъекты?

Президент Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Регионы также перешли на бивалютную систему с одновременным использованием гривны и рубля.

Что будет дальше?

Власти Херсона и Запорожья в ближайшее время намерены инициировать вопрос о вхождении областей в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram, подтвердил намерение обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.

Аналогичное заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, процесс вхождения региона в состав России начнется после взятия под контроль областного центра — города Запорожье, который пока контролируется украинскими военными.

Херсонская и Запорожская области на карте Украины
Херсонская и Запорожская области на карте Украины
Карта: © Sibnet.ru

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в недавнем интервью РИА Новости подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области Украины, а также территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что референдум, на котором будет решаться вопрос вхождения новых субъектов в состав России, может пройти уже в июле. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил «Интерфаксу», что для проведения такого референдума «необходимо создать соответствующие условия».

По федеральному конституционному закону «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» новым субъектом России может стать иностранное государство или его часть «по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства в соответствии с международным договором».

Таким образом, возможное присоединение украинских областей поднимает перед Москвой серьезные юридические вопросы — формально перед проведением референдума они должны провозгласить независимость, а Россия — признать их суверенными государствами. Именно такой сценарий был использован для Крыма и республик Донбасса.

Херсонская область. Справка

Херсонская область расположена на юго-востоке Украины. Это единственный украинский регион, имеющий сухопутную границу с Крымом. Он омывается Черным и Азовским морями, по территории протекает Днепр, проложены Северо-Крымский и Каховский каналы.

Субъект находится в степной зоне, на нижнем течении реки Днепр. Климат — умеренно континентальный, засушливый. Среднемесячные температуры в июле составляют +25,4 °C, в январе 2,1 °C.

Регион образован 30 марта 1944 года указом Президиума Верховного совета СССР. По легенде, это произошло после того, как диктор Всесоюзного радио Гостелерадио СССР Юрий Левитан, зачитывая сводку с фронта, назвал освобожденный Херсон областным центром. Чтобы сводка не считалась дезинформацией, Иосиф Сталин приказал создать Херсонскую область.

Типичный пейзаж Херсонской области
Типичный пейзаж Херсонской области
Фото: carefulweb / Attribution-ShareAlike License

В составе Херсонской области пять районов и девять городов. Самые крупные населенные пункты — Херсон, Новая Каховка и Каховка. Население Херсона до начала спецоперации составляло порядка 330 тысяч жителей.

По своей площади Херсонская область являлась седьмым по площади субъектом Украины (28,5 тысячи квадратных километров). При этом регион — один из самых малонаселенных, на 1 января 2022 года в нем проживало около 1 миллиона человек. По данным переписи 2001 года, национальный состав — украинцы (82%), русские (14,1%).

Херсонская область — самый большой регион Украины по площади сельскохозяйственных угодий с плодородными землями (почти 2 миллиона га). Выращиваются озимая пшеница, кукуруза, рис, подсолнечник. Экспорт в 2021 году достиг 412 миллионов долларов, две трети из которого — продукты растительного происхождения и готовое продовольствие.

Запорожская область. Справка

Регион на западе граничит с Херсонской областью, на севере — с Днепропетровской областью, на востоке — с Донецкой областью. На юге он омывается Азовским морем. Площадь — 27,2 тысячи квадратных километров. На территории Запорожской области протекает 109 рек, самая большая из которых Днепр.

Климат умеренно континентальный, засушливый. Среднемесячные температуры в июле составляют +24,6 °C, в январе 2,0 °C. Почвы черноземные. Также в регионе находятся значительные запасы гранитов, железной и марганцевой руд.

Днепрогэс в Запорожье
Днепрогэс в Запорожье
Фото: Anatoliy Volkov / CC BY-SA 4.0

Запорожская область была образована 10 января 1939 года. Численность населения на 1 января 2020 года составляла 1 687 401 человек. По данным переписи 2001 года, национальный состав — украинцы (70,8%), русские (24,7%). В составе Запорожской области пять районов и 14 городов.

Крупнейший населенный пункт — Запорожье с населением более 700 тысяч человек. Другие крупные города в регионе — Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

В Энергодаре работает самая крупная в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС, а в Запорожье — Днепровская гидроэлектростанция, вместе они производят четверть всей электроэнергии на Украине.

Экспорт в 2021 году превысил 4 миллиарда долларов, на территории региона более 160 крупных заводов, включая единственный украинский автомобильный завод «ЗАЗ».

В Запорожье располагается «Мотор Сич» — производитель авиадвигателей для вертолетов и самолетов, а также один из крупнейших в Европе металлургических комбинатов «Запорожсталь».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия #Аналитика
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