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Глава АвтоВАЗа нашел способы поддержать спрос на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предложил разрешить использование материнского капитала для покупки российского автомобиля, а также прописать законодательно норму по количеству отечественных машин в такси.

«(Мы бы хотели обозначить) вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — цитирует ТАСС Соколова с совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.

Он отметил, что рынок такси очень емкий с точки зрения автомобильный продукции. Глава АвтоВАЗа предложил обсудить норму, которая «предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства».

«Яндекс Такси» заказал АвтоВАЗу 50 тысяч автомобилей Lada Vesta, говорил Соколов в интервью телеканалу РБК. До этого Forbes сообщал, что «Яндекс» просил у автопроизводителя увеличения поставок транспортных средств.

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Авто #Автопром #Авторынок
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