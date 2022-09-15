Украина потребовала отстранить Россию от жеребьевки на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола призвала отстранить сборную России от жеребьевки отбора чемпионата Европы 2024 года, заявил глава УАФ Андрей Павелко.

«Мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024», — цитирует Павелко сайт организации.

Также УАФ пытается помешать сборной России проводить товарищеские матчи. Украина потребовала от ФИФА и УЕФА не допустить игры с Боснией и Герцеговиной, намеченной на ноябрь.

ФИФА и УЕФА отстранили Россию и ее футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок в феврале.

Отборочный турнир Евро-2024 пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024 года. Финальную часть примет Германия с 14 июня по 14 июля.