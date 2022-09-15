Игра The Sims 4 станет бесплатной

Популярный симулятор The Sims 4 перейдет на бесплатную модель распространения, такое решение принято компанией Electronic Arts.

С 18 октября 2022 года любой желающий сможет бесплатно загрузить базовую игру на ПК или консоль. Однако все дополнения и наборы останутся платными, сообщается на сайте издателя симулятора.

Чтобы скомпенсировать переход на free-to-play пользователям, которые ранее уже приобрели The Sims 4, им подарят комплект «Роскоши пустыни». Для этого получения будет достаточно зайти в игру с 14 сентября по 17 октября.

Кроме этого, подписчикам EA Play бесплатно достанется дополнение к расширенному изданию «На работу!», а владельцам EA Play Pro добавят бесплатный каталог для The Sims 4 «Детские вещи».

Игра The Sims 4 — симулятор жизни, которая позволяет создавать и контролировать людей. При этом у игроков есть полная свобода действий — от создания внешности до изменения характеров и жизненных целей.