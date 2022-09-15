Lada Niva Legend оснастят более мощным двигателем

Внедорожник Lada Niva Legend получит более мощный двигатель, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на презентации в «Центре Нивы Тольятти».

«В следующем году с конвейера сойдет новая Niva с более мощной комплектацией двигателя, но сохранит традиционный дизайн, классический трехдверный», — цитирует агентство «АвтоСреда» Соколова.

Он вспомнил, что любители «Нивы» долго критиковали АвтоВАЗ, желая, чтобы двигатель был более мощным и тяговитым. По его словам, это даст автомобилю новое дыхание.

Сейчас Lada Niva Legend оснащают мотором ВАЗ-21214 мощностью 83 лошадиные силы. Предположительно, на внедорожник будут ставить восьмиклапанный ВАЗ-11182 мощностью 90 лошадиных сил, но потребуются серьезные переделки.