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Samsung планирует возвращение на российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Экосистема Samsung Galaxy
Фото: © Silivan Munguarakarama / Unsplash License

Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Компания возобновит продажи в фирменных магазинах и оптовые поставки, но может столкнуться с более сильной конкуренцией.

Источники «Известий» близкие к Samsung и крупным российским ритейлерам сообщили, что компания может вернуться в Россию уже в октябре. Некоторые интернет-магазины, по данным издания, уже отказались от параллельного импорта из-за того, что в скором времени могут начаться официальные поставки.

За время официального отсутствия Samsung на рынке доля его устройств упала вдвое, с 33% до 16%, половину проданных смартфонов составили ввезенные по параллельному импорту. 

По возвращении компанию ждут серьезные трудности на рынке, так как освободившуюся нишу уже плотно заняли китайские конкуренты, они дешевле, иногда мощнее, а ассортимент их значительно выше, чем у Samsung. 

Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что Samsung не сможет нормально конкурировать в России, так как в стране популярны устройства стоимостью до 20 тысяч рублей, а даже доступная линейка Galaxy A дороже.

«Наибольшая доля продаж смартфонов в РФ приходится на сегмент до 20 тыс. рублей. Либо Samsung придется демпинговать, либо компания продолжит терять рыночную долю, пока с третьего места на четвертое ее не сместит агрессивный дискаунтер в бюджетном сегменте — realme. По итогам первого полугодия в России лидер по прибыли от продаж смартфонов — Apple, на втором месте находится Xiaomi», — рассказал Харитонов.

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В Samsung отказались комментировать информацию о возвращении в Россию. Компания не заявляла об окончательном уходе из страны, что не исключает возобновление ее нормальной работы.

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