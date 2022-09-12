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Предстоящий флагман Samsung получит самое низкое разрешение

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Samsung S23
Фото: © Taan Huyn / Unsplash License

Запланированный на 2023 год флагман Samsung S23 получит самое низкое разрешение среди конкурентов, считает китайский инсайдер Ice Universe. Он связывает это с некомпетентностью руководства мобильного подразделения.

«В следующем году разрешение экрана в 1220p у китайских смартфонов станет новым мейнстримом, а новые Samsung S23/23+ получат недорогое разрешение 1080p, которое может стать самым низким разрешением среди флагманов 2023 года», — написал Ice Universe в Twitter.

Ice Universe считает, что это отставание будет результатом плохой работы руководителя мобильного подразделения Тэ Мун Ро. По мнению инсайдера, он «максимально быстро превратил флагманский смартфон Galaxy S в телефон третьего класса с момента вступления в должность в 2020 году».

Инсайдер рассказал, что Samsung S23 Ultra получит 200-мегапиксельный датчик изображения с форматом 1/1,3, что немногим больше чем у недавно вышедшего iPhone 14 Pro. Других данных о предстоящей новинке пока нет.

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Ice Universe прославился довольно точными прогнозами. Ранее он успешно предсказал появление «челки» в iPhone, закругленные боковые грани экранов, дизайн iPhone 14 и разработку Samsung 200-мегапиксельных датчиков камер.

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