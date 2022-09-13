Белый медведь Диксон не сможет ходить

Раненный белый медведь с острова Диксон Красноярского края не сможет ходить, операция ему не поможет, сообщила в телеграм-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец. Его назвали Диксон.

Медведю сделали КТ и МРТ, установили, что возможно, его сбила машина. Правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем — выявляют участников и степень их вины.

«По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить», — написала Акулова.

Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание. Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно.

«И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придется заниматься не домашней собачкой, а большим хищником. Мы будем думать, как поступить дальше. Продолжаем бороться за мишку», — написала Акулова.