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Белый медведь Диксон не сможет ходить

Источник:
Sibnet.ru
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Раненный белый медведь с острова Диксон Красноярского края не сможет ходить, операция ему не поможет, сообщила в телеграм-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец. Его назвали Диксон.

Медведю сделали КТ и МРТ, установили, что возможно, его сбила машина. Правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем — выявляют участников и степень их вины.

«По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить», — написала Акулова.

Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание. Программу реабилитации для медведя специалисты должны разработать отдельно.

«И это будет для всех в новинку, поскольку впервые реабилитологам придется заниматься не домашней собачкой, а большим хищником. Мы будем думать, как поступить дальше. Продолжаем бороться за мишку», — написала Акулова.

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)