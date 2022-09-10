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«Союзмультфильм» выпустит собственные NFT

Источник:
Sibnet.ru
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Матроскин, Шарик и дядя Федор из Простоквашино
Фото: © Союзмультфильм

«Союзмультфильм» заключил договор с крупнейшей мировой блокчейн-платформой Polygon на разработку и поддержку NFT-проектов студии. В проект будет инвестировано 4 миллиона долларов. 

По словам основателя Polygon Сандипа Найлвала, первые NFT-проекты «Союзмультфильма» можно будет увидеть уже в конце 2022 года. По его мнению, отечественная мультипликационная студия имеет большой потенциал на рынке.

«Стратегия совместного предприятия Polygon/Cere направлена на активное развитие сотрудничества с крупнейшими мировыми игроками, такими как Disney, Coca-Cola и многими другими. Polygon и Cere сотрудничают с командой ODBT Group по ряду проектов и считают, что "Союзмультфильм" обладает большим потенциалом на мировом рынке», — цитирует «ТАСС» Найлвала.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что договор позволит открыть «новую страницу в истории легендарной киностудии» и в его рамках будут созданы объекты цифрового искусства, коллекционные токены, а также NFT, дающие их владельцам эксклюзивные привилегии.

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NFT (Non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен. Это набор зашифрованных данных, хранящийся в какой-либо таблице. Фактически NFT — цифровой эквивалент уникального предмета. Токеном может быть произведение искусства, документ, печать или любой информационный продукт.

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olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...

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