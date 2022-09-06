Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалют

Минфин совместно с Центробанком сошлись во мнении, что необходимо пересмотреть отношение к криптовалютам, использовать их для трансграничных переводов и разрешить россиянам открывать криптокошельки.

«Могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то», — рассказал «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Моисеев рассказал, что Минфин и Центробанк сходятся во мнении касательно того, что в сложившихся условиях «без трансграничных расчётов в криптовалюте не обойтись». На фоне этого планируется разрешить гражданам открывать криптокошельки внутри страны.

Он отметил, что ведомства займутся формированием нормативных рамок, чтобы исключить нелегальное использование новой возможности, например, отмывания денег или приобретения незаконных товаров. За оборотом криптовалют должны будут следить подконтрольные ЦБ субъекты.

Спрос на айтишников резко упал

В пресс-службе Центробанка сообщили «РИА Новости», что прорабатывают вопрос с Минфином и Минэком. Там отметили, что не рассматривают легализацию криптовалют как платежного средства и не планирую разрешать деятельность криптобирж и криптообменников внутри страны.