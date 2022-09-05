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Xiaomi объявила большую распродажу в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi запустила распродажу смартфонов и другой фирменной техники в своем официальном российском онлайн-магазине.

Акция под названием «К учебе готовы!» стартовала 5 сентября и продлится до 23:59 по московскому времени 13 сентября 2022 года. Организаторы обещают участникам скидки до 25 тысяч рублей.

Максимальная скидка на смартфоны составит 21 тысячу рублей — она предлагается для Poco X4 Pro 5G 8/256 ГБ, его можно купить за 29 990 вместо прежних 50 990 рублей, а также Xiaomi 12X, который будет стоить 64 990 вместо прежних 85 990 рублей.

На 19 тысяч рублей дешевле можно купить Poco X4 Pro 5G 6/128 ГБ, на 17 тысяч — Poco M4 Pro 8/256 ГБ. Скидки на фирменные телевизоры достигают 10 тысяч рублей. В целом компания временно снизила цены почти на весь ассортимент техники, интересных предложений много.

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Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...