Музей показал довоенный деревянный портфель. ФОТО

Школьный портфель довоенного времени из деревянных дощечек находится в фондах Музея-заповедника «Шушенское» в Хакасии, его фото показали накануне Дня знаний.

Портфель сделан из деревянных дощечек в виде ящика прямоугольной формы с откидной крышкой. Внешний вид портфеля говорит о том, что им пользовалось не одно поколение детей.



Принадлежал он Надежде Герасименко 1928 года рождения. С этим деревянным портфелем она ходила в Шушенскую сельскую школу, открытую после принятия декрета Совнаркома от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения».

Женщина хранила вещь как память о школьных годах и об отце Иване Шепелеве, который сделал своими руками этот необходимый школьный атрибут.