Музей показал довоенный деревянный портфель. ФОТО

Школьный портфель довоенного времени из деревянных дощечек находится в фондах Музея-заповедника «Шушенское» в Хакасии, его фото показали накануне Дня знаний.
Портфель сделан из деревянных дощечек в виде ящика
прямоугольной формы с откидной крышкой. Внешний вид портфеля говорит о том, что
им пользовалось не одно поколение детей.
Принадлежал он Надежде Герасименко 1928 года рождения. С этим деревянным портфелем она ходила в Шушенскую сельскую школу, открытую после принятия декрета Совнаркома от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения».
Женщина хранила вещь как память о школьных годах и об отце Иване Шепелеве, который сделал своими руками этот необходимый школьный атрибут.
ponhik78Ты издеваешься? Круглосуточное стояние в очередях как раз при нём и появилось. А что такое изобилие в...
goschaЖаль что хорошие люди уходят из жизни рано, а предатели живут до глубокой старости. Ему давно пора быть...
AlhazredОтличная новость! Земля стекловатой уроду.
ifhbrjdзря это его в России хоронят. придется круглосуточный полицейский пост организовывать на его яме.