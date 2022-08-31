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Музей показал довоенный деревянный портфель. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Школьный портфель довоенного времени из деревянных дощечек находится в фондах Музея-заповедника «Шушенское» в Хакасии, его фото показали накануне Дня знаний.

Портфель сделан из деревянных дощечек в виде ящика прямоугольной формы с откидной крышкой. Внешний вид портфеля говорит о том, что им пользовалось не одно поколение детей.

Принадлежал он Надежде Герасименко 1928 года рождения. С этим деревянным портфелем она ходила в Шушенскую сельскую школу, открытую после принятия декрета Совнаркома от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения».

Женщина хранила вещь как память о школьных годах и об отце Иване Шепелеве, который сделал своими руками этот необходимый школьный атрибут.

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