ХК «Авангард» презентовал в воскресенье на Соборной площади в Омске новую домашнюю форму команды на предстоящий сезон, на форме появился мем «Не пытайтесь покинуть Омск», дизайн разработала студия Артемия Лебедева.

«Красные свитера с черной наплечной аркой и стреловидными элементами на рукавах, которые отсылают к образу нашего нового дома — великолепной "G-Drive Арене"», — сказал ведущий на презентации.

Форма сохранила традиционные для ястребов цвета — красный, белый и черный. На внутренней стороне воротника джерси выполнена надпись: «Не пытайтесь покинуть Омск».

Появление мема «Не пытайся покинуть Омск» связывают с ураганом 2014 года, когда сильный ветер сдвинул с основания памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу. Тогда местные жители начали шутить, что памятник хотел покинуть город.

«Авангард» в этом сезоне вернулся обратно в Омск, после четырех лет проведенных хоккеистам в подмосковной Балашихе. 1 октября состоится торжественное открытие «G-Drive Арены», и в этот же день «Авангард» проведет первый домашний матч на льду нового комплекса.