НАВЕРХ

Мем «Не пытайтесь покинуть Омск» украсил форму «Авангарда»

Источник:
Sibnet.ru
508 5

ХК «Авангард» презентовал в воскресенье на Соборной площади в Омске новую домашнюю форму команды на предстоящий сезон, на форме появился мем «Не пытайтесь покинуть Омск», дизайн разработала студия Артемия Лебедева.

«Красные свитера с черной наплечной аркой и стреловидными элементами на рукавах, которые отсылают к образу нашего нового дома — великолепной "G-Drive Арене"», — сказал ведущий на презентации.

Форма сохранила традиционные для ястребов цвета — красный, белый и черный. На внутренней стороне воротника джерси выполнена надпись: «Не пытайтесь покинуть Омск». 

Появление мема «Не пытайся покинуть Омск» связывают с ураганом 2014 года, когда сильный ветер сдвинул с основания памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу. Тогда местные жители начали шутить, что памятник хотел покинуть город.

«Авангард» в этом сезоне вернулся обратно в Омск, после четырех лет проведенных хоккеистам в подмосковной Балашихе. 1 октября состоится торжественное открытие «G-Drive Арены», и в этот же день «Авангард» проведет первый домашний матч на льду нового комплекса.

Еще по теме
Хоккеист Овечкин попросил прощения у мамы
«Ленинград» выступит на открытии ледовой арены в Омске
«Авангард» и «Сочи» снова начали матч с массовой драки
Сборная России по хоккею в 2023 году пропустит все турниры
смотреть все
Спорт #Хоккей #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (5)
Картина дня
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
Страны Балтии предложили восьмой пакет санкций против России
Генсек ООН призвал забыть о ядерном оружии
Россия проведет международные военные учения «Восток-2022»
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.