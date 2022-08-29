ХК «Авангард» презентовал в воскресенье на Соборной площади в Омске новую домашнюю форму команды на предстоящий сезон, на форме появился мем «Не пытайтесь покинуть Омск», дизайн разработала студия Артемия Лебедева.
«Красные свитера с черной наплечной аркой и стреловидными элементами на рукавах, которые отсылают к образу нашего нового дома — великолепной "G-Drive Арене"», — сказал ведущий на презентации.
Форма сохранила традиционные для ястребов цвета — красный, белый и черный. На внутренней стороне воротника джерси выполнена надпись: «Не пытайтесь покинуть Омск».
Появление мема «Не пытайся покинуть Омск» связывают с ураганом 2014 года, когда сильный ветер сдвинул с основания памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу. Тогда местные жители начали шутить, что памятник хотел покинуть город.
«Авангард» в этом сезоне вернулся обратно в Омск, после четырех лет проведенных хоккеистам в подмосковной Балашихе. 1 октября состоится торжественное открытие «G-Drive Арены», и в этот же день «Авангард» проведет первый домашний матч на льду нового комплекса.
Spectre32Чухают что за бугром не выжить ))))
~ST~сейчас даст 101 прощальный концерт
GammiPluhКонечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...
Asd10Да. Ты прав. Исключительно с ними.