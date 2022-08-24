Видео ремейка The Last of Us слили в Сеть

Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1
Пролог ремейка The Last of Us длительностью 16 минут слили в Сеть, видео опубликовано на канале 1SEVEN1.
В первой главе игры пользователей знакомят с главным героем, а также его дочерью Сарой и братом Томми. Они оказываются в центре вспышки смертельно опасной инфекции и вынуждены бежать из города.
Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.
Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года в качестве эксклюзива PlayStation. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия.
RenegaTTТурки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))
D762Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.
Siberian sinnerТы сейчас только что "...срок с пола поднял" ©Правильно моя покойная бабушка говорила ( Царствие ей Небесное)...
AlhazredПотомки свинопасов и торфодобытчиков никак не могут успокоиться. За всю историю у прибалтов независимости...