НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Видео ремейка The Last of Us слили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
434 1
Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1

Пролог ремейка The Last of Us длительностью 16 минут слили в Сеть, видео опубликовано на канале 1SEVEN1.

В первой главе игры пользователей знакомят с главным героем, а также его дочерью Сарой и братом Томми. Они оказываются в центре вспышки смертельно опасной инфекции и вынуждены бежать из города.

Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года в качестве эксклюзива PlayStation. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия.

Еще по теме
Разработчики Atomic Heart поделились новыми подробностями
Half-Life 2 получит бесплатную VR-модификацию
Ремейк The Last of Us получит русский дубляж
Ростелеком расширил возможности опции «Игры Wargaming»
смотреть все
Игры #Экшены #Консоли
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назначил новую выплату родителям школьников
США выделят Украине рекордные деньги на покупку оружия
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
IKEA подтвердила планы возвращения в Россию
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

RenegaTT

Турки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))

D762

Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.

Siberian sinner

Ты сейчас только что "...срок с пола поднял" ©Правильно моя покойная бабушка говорила ( Царствие ей Небесное)...

Alhazred

Потомки свинопасов и торфодобытчиков никак не могут успокоиться. За всю историю у прибалтов независимости...