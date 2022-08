Видео ремейка The Last of Us слили в Сеть

Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1

Пролог ремейка The Last of Us длительностью 16 минут слили в Сеть, видео опубликовано на канале 1SEVEN1.

В первой главе игры пользователей знакомят с главным героем, а также его дочерью Сарой и братом Томми. Они оказываются в центре вспышки смертельно опасной инфекции и вынуждены бежать из города.

Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.





Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года в качестве эксклюзива PlayStation. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия.