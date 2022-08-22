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Meizu выпустила доступную копию наушников AirPods Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Blus 2 TWS клон AirPods Pro
Фото: © Meizu

Meizu выпустила новые наушники Blus 2 TWS с дизайном гарнитуры и кейса как у AirPods Pro от Apple и собственной технологией активного шумоподавления.

Наушники выдают басы благодаря 12-миллиметровым динамикам с частотным разделением. Собственная технология активного шумоподавления способна компенсировать посторонние звуки до 42 дБ, что сопоставимо с шумом ливня.

Автономность Blus 2 TWS варьируется. С активированным режимом шумоподавления наушники могут проработать 4,5 часа без подзарядки, без компенсации внешних звуков — 6,5 часов. В совокупности с кейсом их может хватить на сутки.

Как выбрать хорошие наушники для смартфона

Наушники сопрягаются по Bluetooth 5.2 и защищены от влаги по стандарту IPX5 — выдерживают попадание прямых струй воды. Стоимость Meizu Blus 2 TWS на китайских интернет-площадках начинается от 299 юаней (2590 рублей).

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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???