Meizu выпустила доступную копию наушников AirPods Pro

Meizu выпустила новые наушники Blus 2 TWS с дизайном гарнитуры и кейса как у AirPods Pro от Apple и собственной технологией активного шумоподавления.

Наушники выдают басы благодаря 12-миллиметровым динамикам с частотным разделением. Собственная технология активного шумоподавления способна компенсировать посторонние звуки до 42 дБ, что сопоставимо с шумом ливня.

Автономность Blus 2 TWS варьируется. С активированным режимом шумоподавления наушники могут проработать 4,5 часа без подзарядки, без компенсации внешних звуков — 6,5 часов. В совокупности с кейсом их может хватить на сутки.

Наушники сопрягаются по Bluetooth 5.2 и защищены от влаги по стандарту IPX5 — выдерживают попадание прямых струй воды. Стоимость Meizu Blus 2 TWS на китайских интернет-площадках начинается от 299 юаней (2590 рублей).