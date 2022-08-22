WhatsApp покажет сторис по‑новому

WhatsApp тестирует функцию просмотра статусов пользователей в списке чатов. В текущей версии сделать это можно только в специальной вкладке.

Раздел «Статусы» остался на прежнем месте, пишет портал WABetaInfo, обнаруживший новую функцию в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. Специалисты отмечают, что представление в списке чатов можно отключить и просматривать сторис только в соответствующем разделе приложения.

Новое представление статусов позволит их показывать большему количеству пользователей, что может снискать популярность у компаний, продвигающих свои услуги через мессенджер. Например, в них можно будет публиковать рекламу или полезные объявления.

Статусы существуют в WhatsApp уже несколько лет. Функция похожа на истории или сторис в других соцсетях и позволяет опубликовать несколько картинок или короткое видео сроком на 24 часа. Просматривать их могут все контакты пользователя, если он не ограничил представление в настройках конфиденциальности.