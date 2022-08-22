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WhatsApp покажет сторис по‑новому

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp тестирует функцию просмотра статусов пользователей в списке чатов. В текущей версии сделать это можно только в специальной вкладке.

Раздел «Статусы» остался на прежнем месте, пишет портал WABetaInfo, обнаруживший новую функцию в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. Специалисты отмечают, что представление в списке чатов можно отключить и просматривать сторис только в соответствующем разделе приложения.

Новое представление статусов позволит их показывать большему количеству пользователей, что может снискать популярность у компаний, продвигающих свои услуги через мессенджер. Например, в них можно будет публиковать рекламу или полезные объявления.

Статусы в ватсап в ленте чатов
Фото: © WABetaInfo

Статусы существуют в WhatsApp уже несколько лет. Функция похожа на истории или сторис в других соцсетях и позволяет опубликовать несколько картинок или короткое видео сроком на 24 часа. Просматривать их могут все контакты пользователя, если он не ограничил представление в настройках конфиденциальности.

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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???