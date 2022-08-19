Индонезия заявила о планах Путин приехать на саммит G20

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин намерен лично принять участие в саммите G20.
«Президент Путин сказал мне, что он приедет (на саммит)», — сказал президент Индонезии в интервью Bloomberg. По его словам, саммит также посетит лидер КНР Си Цзиньпин.
Представитель Кремля отказался от комментариев. Но неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров G20.
Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали под председательством Джоко Видодо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Путин примет участие в саммите, но не было известно, в каком формате — в очном и заочном.
AlhazredЧитал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...
-2rist-а почему в казахстане цены в два раза ниже???
velamНу что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.
GammiPluhЧто то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...