Индонезия заявила о планах Путин приехать на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин намерен лично принять участие в саммите G20.

«Президент Путин сказал мне, что он приедет (на саммит)», — сказал президент Индонезии в интервью Bloomberg. По его словам, саммит также посетит лидер КНР Си Цзиньпин.

Представитель Кремля отказался от комментариев. Но неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров G20.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали под председательством Джоко Видодо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Путин примет участие в саммите, но не было известно, в каком формате — в очном и заочном.