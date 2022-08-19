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Индонезия заявила о планах Путин приехать на саммит G20

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин намерен лично принять участие в саммите G20.

«Президент Путин сказал мне, что он приедет (на саммит)», — сказал президент Индонезии в интервью Bloomberg. По его словам, саммит также посетит лидер КНР Си Цзиньпин.

Представитель Кремля отказался от комментариев. Но неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров G20.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали под председательством Джоко Видодо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Путин примет участие в саммите, но не было известно, в каком формате — в очном и заочном.

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Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...