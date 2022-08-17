«ВКонтакте» запустил перевод сообщений

«ВКонтакте» упростил общение между пользователями из разных стран. Сообщения в мобильных приложениях теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот.

Переводом занимается специально разработанная нейросеть. Она обучена на открытых источниках и способна отличать сленг, разговорные фразы, художественные обороты и деловую речь, сообщается в пресс-релизе «ВКонтакте».

Чтобы перевести текст в чате, нужно вызвать меню сообщения одним касанием и нажать «Перевести». Присутствует возможность прослушать результат перевода, что позволяет узнать правильное произношение фразы. Опция доступна в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер».

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Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь отметил, что перевод сообщений позволяет общаться с людьми со всего мира, изучать иностранные языки и убирает барьеры для коммуникации.

На старте доступен двусторонний перевод между русским, английским, португальским и испанским языками. Разработчики сообщили что количество языков будет постепенно увеличиваться.