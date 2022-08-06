«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций YouTube

Компания «Яндекс» запустила новый сервис, который добавляет синхронный перевод в прямые трансляции на YouTube.

Закадровый перевод потокового видео считается достаточно сложной инженерной задачей, поэтому для ее решения программисты использовали сразу пять нейросетей.

Первая из них распознает аудиодорожку и превращает ее в текст. Вторая нейросеть определяет пол спикеров, третья нарезает текст на предложения — расставляет знаки препинания и выделяет из текста части, содержащие законченную мысль.

Четвертая нейросеть переводит полученные фрагменты, и только пятая синтезирует речь. Пока технология работает в режиме открытого бета-тестирования.