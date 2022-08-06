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«Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Яндекс» запустила новый сервис, который добавляет синхронный перевод в прямые трансляции на YouTube.

Закадровый перевод потокового видео считается достаточно сложной инженерной задачей, поэтому для ее решения программисты использовали сразу пять нейросетей.

Первая из них распознает аудиодорожку и превращает ее в текст. Вторая нейросеть определяет пол спикеров, третья нарезает текст на предложения — расставляет знаки препинания и выделяет из текста части, содержащие законченную мысль.

Четвертая нейросеть переводит полученные фрагменты, и только пятая синтезирует речь. Пока технология работает в режиме открытого бета-тестирования.

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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

scrubs2009

Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!