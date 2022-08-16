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TikTok получил нейросеть для создания фонов

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok получил возможность создавать фоновые изображения по текстовому описанию с помощью специально разработанной нейросети. Она делает красочные рисунки, но имеет некоторые ограничения связанные с малой производительностью и этическими моментами.

Функция получила название AI Greenscreen («Зеленый экран AI»). Журналисты The Verge, протестировавшие новинку, отмечают, что искусственный интеллект TikTok значительно проще устроен, чем Imagen от Google и DALL-E 2 от OpenAI, по текстовому описанию он генерирует закрученные абстрактные изображения и не дает фотореалистичности.

Отсутствие фотореалистично связано с тем, что продвинутые модели требуют больших вычислительных мощностей, а с аудиторией TikTok в миллиард пользователей это практически невозможно.

Присутствуют ограничения на жестокость и наготу. Например, на запрос «убийство Бориса Джонсона» была создана абстрактная картинка с едва уловимым сходством и лишенная намеков на насилие. А при «заказе» голого тела нейросеть нарисует волны песочного и телесного цветов без намека на эротику.

Фото: © The Verge

Технология создания изображений по текстовым описаниям быстро набирает популярность. В 2021 году свет увидела первая нейросеть DALL-E от OpenAI, но сейчас существует уже несколько подобных сред, в и числе Imagen от Google и ruDALL-E от «Сбер», способная понимать запросы на русском языке.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

Uynachalnica

Всех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!