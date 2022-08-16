TikTok получил нейросеть для создания фонов

TikTok получил возможность создавать фоновые изображения по текстовому описанию с помощью специально разработанной нейросети. Она делает красочные рисунки, но имеет некоторые ограничения связанные с малой производительностью и этическими моментами.

Функция получила название AI Greenscreen («Зеленый экран AI»). Журналисты The Verge, протестировавшие новинку, отмечают, что искусственный интеллект TikTok значительно проще устроен, чем Imagen от Google и DALL-E 2 от OpenAI, по текстовому описанию он генерирует закрученные абстрактные изображения и не дает фотореалистичности.

Отсутствие фотореалистично связано с тем, что продвинутые модели требуют больших вычислительных мощностей, а с аудиторией TikTok в миллиард пользователей это практически невозможно.

Присутствуют ограничения на жестокость и наготу. Например, на запрос «убийство Бориса Джонсона» была создана абстрактная картинка с едва уловимым сходством и лишенная намеков на насилие. А при «заказе» голого тела нейросеть нарисует волны песочного и телесного цветов без намека на эротику.

Технология создания изображений по текстовым описаниям быстро набирает популярность. В 2021 году свет увидела первая нейросеть DALL-E от OpenAI, но сейчас существует уже несколько подобных сред, в и числе Imagen от Google и ruDALL-E от «Сбер», способная понимать запросы на русском языке.