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Русского диджея предпочли украинскому Kalush Orchestra в Черногории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: TivoliVredenburg / CC BY 2.0

Конфликт между участниками фестиваля Sea Dance в Черногории — украинской группой Kalush Orchestra и диджеем из России Ниной Кравиц — завершился победой второй.

Сначала победители Евровидения-2022, Kalush Orchestra, потребовали организаторов убрать из программы фестиваля Кравиц, потому что она предоставляет Россию. Организаторы просьбу отклонили.

Позднее стало известно, что группе Kalush Orchestra и вовсе запретили выступать на Sea Dancе. Организаторы фестиваля объяснили, что дискриминация тех или иных музыкантов на мероприятии недопустима.

«Отмена выступлений исполнителей только потому, что они выходцы из определенной страны, — это не путь к достижению мира, а прямо противоположный — путь к дальнейшие разногласия, эскалация ненависти и углубление конфликтов», — цитирует организаторов издание RTCG.

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