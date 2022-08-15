Русского диджея предпочли украинскому Kalush Orchestra в Черногории

Конфликт между участниками фестиваля Sea Dance в Черногории — украинской группой Kalush Orchestra и диджеем из России Ниной Кравиц — завершился победой второй.

Сначала победители Евровидения-2022, Kalush Orchestra, потребовали организаторов убрать из программы фестиваля Кравиц, потому что она предоставляет Россию. Организаторы просьбу отклонили.

Позднее стало известно, что группе Kalush Orchestra и вовсе запретили выступать на Sea Dancе. Организаторы фестиваля объяснили, что дискриминация тех или иных музыкантов на мероприятии недопустима.

«Отмена выступлений исполнителей только потому, что они выходцы из определенной страны, — это не путь к достижению мира, а прямо противоположный — путь к дальнейшие разногласия, эскалация ненависти и углубление конфликтов», — цитирует организаторов издание RTCG.