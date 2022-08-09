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Группа Kalush Orchestra попросила убрать русского DJ с фестиваля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Doherty / CC BY-SA 4.0

Победители Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra отказалась выступать на фестивале Sea Dance Festival в Черногории вместе с русским диджеем.

«Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу — и это "полная шляпа". Мы уже написали организатору, чтобы ее убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать», — цитирует «Культуромания» лидера группы Олега Пасюка.

Оказалось, что «российская певица» — это диджей Нина Кравиц. Ей уже трижды отказывали в участии в зарубежных фестивалях по политическим мотивам.

Sea Dance — ежегодный фестиваль электронной и поп-музыки на побережье Адриатического моря в городе Будва в Черногории. В этом году он будет проходить с 26 по 28 августа.

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