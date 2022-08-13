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Ноутбуки HP и Dell остались без запчастей для ремонта

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук HP Spectre X360 2019
Фото: © Mika Baumeister / Unsplash License

Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом комплектующих для ремонта ноутбуков покинувших Россию производителей, в некоторых случаях получить необходимые детали не помогает даже параллельный импорт.

Генеральный директор сети сервисных центров RSS Сергей Касаткин рассказал «Газете.Ru», что из-за ухода производителей с российского рынка и нарушения мировых логистических цепочек наступил дефицит комплектующих. Прежде всего он коснулся ноутбуков HP и Dell, ушедших из страны в числе первых.

«Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру — материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц», — сообщил Касаткин.

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Он отметил, что параллельный импорт не всегда помогает с поставкой сложных комплектующих, например, процессоров и материнских плат, так как поставщики опасаются вторичных санкций.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В части техники и электроники в перечень включена продукция таких брендов, как Siemens, Panasonic, Apple, Intel, Samsung, Dyson, GoPro, Asus, JBL, Logitech и многих других.

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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...

corrector

Мир сошел с ума, всех волнует не сама ядерная катастрофа, а кто будет в этом виноват..

MDIMAN

Давно понял что инженер-специалист это нелюдь, как работать или срочно нужна твоя помощь то будь любезен...