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Путин легализовал параллельный импорт в Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий легализацию параллельный импорт товаров в страну, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. Так закон оградил российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Инициатива «снизит рост цен на импортируемые товары в связи с действиями недружественных стран», пояснил ТАСС член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков. Закон позволит как обеспечить интересы отечественных потребителей, так и в целом будет способствовать развитию российской экономики в условиях санкций, сказал он.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия.

В части техники и электроники в перечень включена продукция таких брендов, как Siemens, Panasonic, Apple, Intel, Samsung, Dyson, GoPro, Asus, JBL, Logitech и многих других. Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» — заявили о готовности работать с товарами, ввезенными по схеме параллельного импорта.

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Топ комментариев

ponhik78

Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?

mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

slavaynin

Путин же сказал,однополярному миру конец.

mosquito__2010

Забавно наблюдать за отрезвлением Запада.